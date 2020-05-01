Joe Biden, Megan Rapinoe’ya başkan yardımcılığı teklif etti

ABD’de seçimler 3 Kasım 2020’de yapılacak ve adaylar kendilerini tanıtım sürecine başladılar. Demokrat’ların önde gelen ismi Joe Biden, dün Instagram canlı yayını sırasında ünlü futbolcu Megan Rapinoe’ya başkan yardımcılığı teklif etti.

İki kez Dünya Şampiyonu olan ve son şampiyonanın en değerli oyuncusu seçilen Rapinoe, aktivist kişiliğiyle de kısa sürede büyük bir üne erişmişti.

Dün başkan adayı Joe Biden ve eşi Jill ile Instagram canlı yayınında buluşan ünlü sporcu birçok konuda konuştukları 44 dakikalık bir sohbet gerçekleştirdi. Rapinoe’nun başarısı sonrası Biden, saçının bir bölümünü ünlü sporcuya ithafen mora boyamıştı.

Sohbet sırasında Biden, Rapinoe’ya kendisinin yardımcısı olmasını teklif etti. Rapinoe olumsuz bir cevap vermezken, “Futbol oynamayı seviyorum. Bu işi bir süre daha yapmak istiyorum. Ancak bence hem oynayıp hem de yardımcılık yapabilirim. Detayları konuşabiliriz” dedi.

Rapinoe daha önce başkanlık seçimi süresince Elizabeth Warren’dan yana destek olduğunu açıklamış ancak bir süre sonra Warren adaylıktan çekilmişti. 34 yaşındaki futbolcu kısa bir süre önce desteğinin Biden’dan yana olduğunu belirtti. Biden’a göre başkan yardımcılığı seçeneği hem Rapinoe hem seçim süreci için kritik olacak.

Megan Rapinoe 2019’da zaferle tamamladıkları şampiyona sonrası büyük ilgi toplamıştı. Eş cinsel ve kadın haklarının yanında ödeme eşitliği konularında öncü haline gelen spor yıldızı, Donald Trump’ın da hışmına uğramıştı.