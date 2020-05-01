Jair Bolsonaro: Futbolcuların corona virüsünden ölme ihtimali düşük

Corona virüsü salgını tüm dünyaya yayılmaya başladığı andan itibaren krizi küçümseyen hareketlerde bulunan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bu tavrını sürdürmeye devam etti. Daha önce bir kafede virüsü hiçe sayarak fotoğraf çektiren Bolsonaro, bu kez de futbolcular hakkında yaptığı yorum nedeniyle eleştiri aldı.

Futbolcuların corona virüsü nedeniyle hayatlarını kaybetme riskinin düşük olduğunu söyleyen Bolsonaro “Futbolcular eğer virüse yakalanırsa, fiziksel güçleri nedeniyle, ölme ihtimalleri yok denecek kadar az… Çünkü onlar sporcu” ifadelerini kullandı.

Birçok insanın Brezilya’da futbolun yeniden başlamasını istediğini belirten Bolsonaro “Çünkü işsiz kalan insanlar kulüplerin kapısını çalmaya başladı. Futbolun yeniden başlamasına karar verecek kişi ben değilim. Ancak yardımcı olabilirim” dedi.

Brezilya’nın komşusu Arjantin, corona virüsü salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunu iptal ettiğini duyurmuştu.

Doktorlar, corona virüsü salgınının iki hafta içinde ülkede en üst noktaya ulaşacağı şeklinde uyarıda bulunmuştu. Brezilya’da şimdiye kadar corona virüsü salgını nedeniyle 5900’den fazla yakın insan hayatını kaybetti.

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