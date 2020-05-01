Hollanda UEFA’nın tavsiye mektubunu açıkladı!

Hollanda Futbol Federasyonu KNVB, UEFA’dan alınan tavsiye ve direktifler üzerine erken bitirilen sezon sonrası Avrupa kupasına gidecek takımları nasıl belirlediklerini açıkladı.

Sporx’te yer alan habere göre; KNVB, UEFA’dan gelen Avrupa’ya gidecek takımlar tavsiye mektubu şu şekilde açıkladı:

“UEFA, Avrupa’ya gidecek takımları belirlemek için bir tavsiye vermiştir. Bunun için güncel sezonun başarılarının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir. Hatta, bitirilemeyen kupa nedeniyle Avrupa Ligi’ne gidecek takım da ligdeki performans durumuna göre belirlenmiştir. Avrupa Ligi hakkı, normal şartlarda kupanın kazanan takımına gidecek iken bitirilemediği için kupada mücadele eden ve ligde en üst sırada yer alan kulübe verilmiştir.

Buna göre tüm Avrupa turnuvaları hakları sahiplerine iletilmiştir.

Şampiyonlar Ligi Playoffları: Lig 1’incisi Ajax

Şampiyonlar Ligi 2. Tur Elemesi: AZ Alkmaar

UEFA Avrupa Ligi Grupları: Feyenoord

UEFA Avrupa Ligi 3. Önelemesi: PSV

UEFA Avrupa Ligi 2. Önelemesi: Willem II”