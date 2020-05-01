Haiti Futbol Federayonu Başkanı, genç kadın futbolcuları taciz etmekle suçlanıyor

2000 yılından beri Haiti Futbol Federasyonu Başkanı olan ve ‘Dadou’ olarak bilinen Yves Jean-Bart, bazı futbolcuları seks yapmaya zorladığı iddialarını reddetti. İddianın sahibi mağdurlar ve aileleri, The Guardian gazetesine ulaşarak son 5 yılda yaşandığı iddia edilen olayları anlattı:

“Antrenman tesisinde çalışan bir kadın, Dadou ile sevişmeleri için sporculara baskı yapıyor. Çekici ve hoş birini gördüğü zaman, o kadını yollayıp tesisten atılacağını, bunu çözmenin tek yolunu Dadou ile konuşmak olduğunu söyletiyor. Bu noktada genç kızın cinsel istismara katlanmaktan başka seçeneği kalmıyor.”

Konuyla ilgili açıklama yapan Jean-Bart, “Federasyonumuza, ne akademiye katılan personele, ne de bana karşı herhangi bir şikayet gelmedi. Bu tür cinsel istismar olayları, eğitim ilkeleri ve sürekli farkındalık çalışmalarımız göz önüne alındığında neredeyse imkansızdır” dedi.

Haiti’deki kaynaklar, tesislerden ayrılan ve Jean-Bart ile seks yapmaya zorlanan bazı oyuncuların kürtaj yapmak zorunda kaldığını öne sürdü.

“UTANÇ VERİCİ ÇÜNKÜ…”

Tesislerden eski bir oyuncu, “En iyi genç oyuncularımızdan biri 2018’de 17 yaşındayken bekaretini Dadou yüzünden kaybetti. Bu kızlar FIFA’nın merkezinde kalıyor… Çok utanç verici, çünkü bu kızlar ülke için oynamak istiyorlar ama bu durum hakkında konuşurlarsa kovulacaklar. Rehine gibiler” ifadelerini kullandı.

Haiti’de profesyonel olarak oynayan yıldızlardan bir başka oyuncu ise, Dadou’nun bir arkadaşının antrenman merkezinde kendisine tecavüz etmeye çalıştığını iddia etti.

Jean-Bart, Şubat ayında altıncı kez FHF’nin başkanlığına tekrar seçildiğinde FIFA’nın Başkanı Gianni Infantino’dan bir tebrik mesajı almıştı.