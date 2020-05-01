Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan flaş toplantı kararı!

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan profesyonel liglerin akıbeti belirsizliğini korurken Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan acil bir toplantı çağrısı yapıldı.

Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferansta bir araya gelecek.

Haziran ayında sezonun yeniden başlaması gündeme gelirken taraflar görüşlerini bildirecek. Toplantı, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.