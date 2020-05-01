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Gary Neville: ‘Premier League corona virüsü bulunmayan 3-4 ülkede oynanabilir!’

Manchester United efsanesi Gary Neville, Premier League'in devamı için bir tavsiyede bulundu. Neville, "Premier League'i devam ettirme fikrinde gerçekten ciddilerse ülkeden birkaç saat uzakta olan ve neredeyse hiç corona virüsü bulunmayan 3-4 yerde oynanabilir. Avrupa'da böyle ülkeler var" dedi.

17:37 -
Haberler Futbol
Gary Neville: ‘Premier League corona virüsü bulunmayan 3-4 ülkede oynanabilir!’

Manchester United’ın efsanevi eski futbolcusu Gary Neville, Premier League’in uygun şartlarda devamının sağlanması için öneride bulundu.

Gary Neville askıya alınan Premier League sezonunun akıbeti konusunda “Premier League’i devam ettirme fikrinde gerçekten ciddilerse ülkeden birkaç saat uzakta olan ve neredeyse hiç corona virüsü bulunmayan 3-4 yerde oynanabilir. Avrupa’da böyle ülkeler var” diye konuştu.

Premier League’e mart ayında ara verildiğinde Liverpool, en yakın rakibi Manchester City’nin 25 puan önünde zirvedeydi ve ligin bitimine 9 hafta vardı.

Liverpool’un 30 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu ilan etmesi için rakibine bakmaksızın sadece 2 galibiyete daha ihtiyacı var.

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