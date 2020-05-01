Galatasaray’a nefes aldıracak proje başlamadan bitti

Galatasaray’da eski yönetici Sedat Doğan'ın çağrısıyla başlayan ‘kombine bağışı' tartışmalarına yönetimden yanıt geldi.

SÖZCÜ'ye konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, maçların seyircisiz oynanması halinde kombine ve loca sahipleri açısından ortaya bir mağduriyetin çıkmayacağını belirterek “Taraftarlar loca ve kombine alırken bir sözleşme, taahhütname imzalıyor. Bu konular orada yazıyor” dedi.

Yusuf Günay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Loca sözleşmesinde, ‘mücbir sebep durumunda kulüpten herhangi bir talepte bulunulamayacağı'na dair bir hüküm söz konusudur. Kombinedeki sözleşmede maçların seyircisiz olması durumunda herhangi bir hak talebi olmayacağı taahhüt edilmektedir. Kaldı ki bir tane taraftarımızın bile böyle bir başvurusu yok. Çünkü taraftarımız bu konuda hak sahibi olup olmadığını çok iyi bilmektedir. Yani bir işlem yapılmasını gerektirecek durum söz konusu değil.”