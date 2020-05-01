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Sözcü

FC Köln’ün üç çalışanında corona virüsü tespit edildi, antrenmanlar sürüyor…

Köln, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan test sonrası 3 kulüp çalışanının corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Bundesliga ekibi buna rağmen antrenmanlarını sürdürecek.

22:06 -
Haberler Almanya Bundesliga
FC Köln’ün üç çalışanında corona virüsü tespit edildi, antrenmanlar sürüyor…

Almanya’da Bundesliga ekiplerinden FC Köln’den yapılan resmi açıklamaya göre 3 kulüp çalışanının corona virüsü testleri pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada futbolcular ve teknik ekibe geçtiğimiz perşembe günü corona virüsü testinin yapıldığı belirtildi.

Test sonuçları pozitif çıkan isimler açıklanmazken, bu isimlerin 14 gün karantina altına alındığı belirtildi.

Köln, 3 pozitif vakaya rağmen takım antrenmanlarının devam edeceğini duyurdu.

Almanya Bundesliga Corona FC Köln
Son güncelleme: 22:16 01.05.2020