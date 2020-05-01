FC Köln’ün üç çalışanında corona virüsü tespit edildi, antrenmanlar sürüyor…

Almanya’da Bundesliga ekiplerinden FC Köln’den yapılan resmi açıklamaya göre 3 kulüp çalışanının corona virüsü testleri pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada futbolcular ve teknik ekibe geçtiğimiz perşembe günü corona virüsü testinin yapıldığı belirtildi.
Test sonuçları pozitif çıkan isimler açıklanmazken, bu isimlerin 14 gün karantina altına alındığı belirtildi.
Köln, 3 pozitif vakaya rağmen takım antrenmanlarının devam edeceğini duyurdu.
Nach positiven Tests auf #Corona sind drei Personen beim #effzeh in Quarantäne. Das Gruppentraining kann wie geplant fortgesetzt werden. Alle Infos https://t.co/0as7sB4Z0e
— 1. FC Köln (@fckoeln) May 1, 2020