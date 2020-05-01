Antonio Rüdiger: ‘Etik olarak şampiyonluk Liverpool’un…’

Chelsea’nin Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, Premier League’de sezonun yeniden başlayacak olmasına ilişkin açıklamalarda bulunurken endişelerini de dile getirdi.

Alman televizyon kanalı ZDF’ye konuşan Rüdiger, herhangi bir tehlike yoksa sezona başlanması gerektiğini söyledi ve “Oynamaya devam edeceksek ve bir tehlike varsa ve dünyada bir yerlerde insanların hala hayatlarını kaybettiklerini görmezden geleceksek, bunun benim vicdanıma sığar mı bilemiyorum…” dedi.

İLGİLİ HABER Sergio Agüero`dan flaş sözler: `Oyuncuların çoğu korkuyor...`

“Her şey uygunsa ve yetkililer ‘tamam’ diyorsa, tehlike yok demektir, o zaman başlayabiliriz” diyen Rüdiger, “Ancak yeniden başlaması gibi bir tehlike varsa ve daha fazla insan enfekte olacaksa yeniden başlamamak gerekir” ifadelerini kullandı.

‘Liverpool şampiyon ilan edilebilir, etik olarak şampiyonluk onların…’

Rüdiger ayrıca Liverpool’un şampiyon ilan edilebileceğini, bunu hak ettiklerini söyledi: “Açıkçası, benim düşünceme göre Liverpool’a şampiyonluğu verebilirler. Günün sonunda hak ettiler, harika bir sezon geçirdiler. Zaten kazanacaklardı, etik olarak şampiyonluk onların. Ama elbette umarım sezon noktalanır.”