Yıldız sporcu tatilini yarıda kesip doktorluğa başladı

Amerikan Futbolu Ligi NFL'de Kansas City Chiefs ile tarih yazan Laurent Duvernay-Tardiff, takımı ile 50 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaştıran isimlerden biri oldu. 29 yaşındaki Kanadalı sporcu, corona virüsü salgını sonrası tatilini yarıda keserek, mesleği olan doktorluğa başladı.
Montreal’de bir hastanede çalışmaya başlayan Laurent Duvernay-Tardiff, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Karayipler'de tatildeyken corona virüsü salgını nedeniyle durumun kötüye gittiğini görünce Montreal’e döndüm” dedi.
Üniversiteden arkadaşlarının da kendisi gibi corona virüsü salgını ile mücadelede ön saflarda olduğunu belirten yıldız sporcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Acil servislerde çalışan arkadaşlarım var. Bir tanesi hastaneye gelen insanlara corona virüsü testi yapıyor. Bizim sağlığımız için büyük mücadele veriyorlar. Ben de kendime bu insanlara nasıl yardımcı olabilirim diye sordum ve hastaneye başvurmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.
Hastaneye dönmeden önce sevgilisine konuyu açtığını belirten Laurent Duvernay-Tardiff “Ona benim de virüse yakalanma tehlikem olduğundan bahsettim. Onun da onayını aldıktan sonra corona virüsü ile mücadele etmek için başvuruda bulundum ve kabul edildi” şeklinde olayı anlattı.
Paylaşımında süreç hakkında da bilgi veren Laurent Duvernay-Tardiff, şunları yazdı:
“Önce kendimi ve diğer insanları corona virüsünden korumak için eğitim aldım. 24 Nisan’da evimin yakınında bir hastanede çalışmaya başladım. İlk günden önceki gece çok gergindim. Ama bu kötü bir his değildi. Heyecan ile karışık bir gerginlikti. Maçlardan önce hissettiğim gerginliğe benziyordu. Ertesi gün ihtiyacım olan her şeyi alarak hastaneye gittim.”
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Yes, it's me in this picture but this is not about me. This is about all the people who have been on the frontlines since day one of this pandemic. Now more than ever we need to work as a team and help where the help is needed. We all must come together and do what is best for society, even if that means stepping out of our comfort zone and learning new things. Thank you to the community of health care workers who welcomed me with open arms and trained me at the Long Term Care Home, some even coming out of retirement to give a helping hand. Thank you Elisa for the PPE training. Thank you Hélène for the elderly mobilisation training. Thank you Jean-Philippe for your help during my first shift as an orderly. Thank you Guylaine for the crash course on how to administer medication to patients. I accepted this opportunity with a lot of pride and humility. I will contribute to the best of my abilities to help: help put a smile on a patient's face, help give a day off to nurses and orderlies who have been working countless hours since this pandemic started. We can all do our part and it’s touching to see so many people of different professional backgrounds coming together to do what they can. We have to keep working as a team and we will get through this. Ça va bien aller