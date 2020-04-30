WADA, Rusya’da doping soruşturmasını tamamladı: ‘Tarihin en karmaşık soruşturması’

WADA (Dünya Anti-Doping Ajansı) 298 Rus sporcuyu kapsayan doping araştırmasını tamamladıklarını ve bulguları harekete geçilmesi için uluslararası federasyonlara ilettiklerini açıkladı.

WADA’nın istihbarat ve tahkikat komitesi tarafından yürütülen ‘Operation LIMS’ adlı derin inceleme sonucunda, Rusya’da artık kurumsallaşmış bir hale geldiği düşünülen dopingin kalbi olarak belirtilen Moskova laboratuvarından elde edilen veriler detaylı bir şekilde incelendi.

Tamamlanması bir yıl süren araştırma karmaşık bir süreç sonunda tamamlanırken Rus yetkililer başta, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LIMS) dahilindeki verileri WADA müfettişleri ile paylaşmak istememiş ve daha sonra verilerle oynadıkları gerekçesiyle suçlu bulunmuşlardı. Bunun sonucunda Rusya WADA ile uyumsuz ilan edilmiş ve dört yıllık bir cezaya çarptırılmıştı.

Rusya, laboratuvar verilerinin değiştirilmesi suçuna ceza olarak, Rus sporcuların büyük uluslararası turnuvalarda Rusya bayrağı altında yarışamamasının uygun görülmesine itiraz ediyor. Verilen ceza ise hala temyiz sürecinde.

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Operasyonla ilgili olarak bir açıklamada bulunan WADA, sunulan 298 vakanın 153’ünün iddia edilen manipülasyondan etkilenmediğini ifade etti. 298 vakalık dosya, dünya çapında 28 anti-doping ajansına, 27 uluslararası federasyona ve ismi paylaşılmayan bir büyük organizasyonun yöneticilerine (iddialara göre Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ulaştırıldı.

‘Tarihin en karmaşık soruşturması…’

WADA belgelerin gönderildiği her kuruma gerekli açıklamaları ve ek bilgileri sunacağını belirtirken aynı bilgilerin gerek duyulması ve talep edilmesi halinde CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) ile de paylaşılacağını ifade etti. Derin tahkikat hakkında konuşan WADA Başkanı Witold Banka, “Bu, anti-doping tarihinde gerçekleştirilmiş en karmaşık soruşturma oldu ve WADA’nın araştırma ekibi harika bir iş çıkardı” dedi.

“Binlerce örnek, 24 terabayt veri, 28 organizasyondan yüzlerce sporcu içeren büyük bir girişimdi ve bu girişim gerçek sonuçlar veriyor” diyen Banka, “Rus doping krizi WADA’nın zamanını ve kaynaklarını son beş yıldır domine etmekte ve ajansımızın araştırma ekibi bu kadar süredir ön saflarda mücadele ediyor. Bu yolun sonu değil. Eski Moskova laboratuvarından alınan örneklerin yeniden incelenme süreci hala devam ediyor” ifadelerini kullandı.