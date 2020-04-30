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UEFA Sağlık Komitesi Başkanı Tim Meyer: ‘2019-2020 sezonunun devam etmesi mümkün’

UEFA Sağlık Komitesi Başkanı Tim Meyer, askıya alınan liglerin devamının mümkün olduğunu, "Liglerini devam ettirmek isteyen tüm organizasyonlar, oyuncuların sağlığını ve kamu politikası bütünlüğünü koruyan protokolleri sağlayacaktır. Bu koşullar altında 2019-2020 sezonunun devamını sağlamak kesinlikle mümkün" sözleriyle ifade etti.

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Haberler Futbol
UEFA Sağlık Komitesi Başkanı Tim Meyer: ‘2019-2020 sezonunun devam etmesi mümkün’

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa’da hemen hemen bütün ligler askıya alınırken Hollanda’da ve Fransa’da iptal kararı çıkmıştı. Bunun üzerine iptal kararlarının devam etmesi beklenirken UEFA Sağlık Komitesi Başkanı Tim Meyer, sezonun devamının mümkün olduğunu söyledi.

Meyer yaptığı açıklamada, “Liglerini devam ettirmek isteyen tüm organizasyonlar, oyuncuların sağlığını ve kamu politikası bütünlüğünü koruyan protokolleri sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Haziran ayında bazı liglerin yeniden start alması mümkün gözükürken Meyer bununla ilgili de “Bu koşullar altında 2019-2020 sezonunun devamını sağlamak kesinlikle mümkün” diye konuştu.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin akıbeti ile ilgili kararını ise 27 Mayıs tarihinde vereceğini açıkladı.

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