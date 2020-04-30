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TBF: ‘Liglerle ilgili kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız’

Türkiye Basketbol Federasyonu corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin akıbeti hakkında bir açıklama yayınladı. TBF'nin açıklamasında "Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklarımız ve kulüplerimizden gelecek son görüşlerin ardından kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız" ifadelerine yer verildi.

21:49 -
Haberler Basketbol
TBF: ‘Liglerle ilgili kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız’

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), liglerin devam etmesi yönünde alınacak kararların Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklar ve kulüplerden gelecek son görüşlerin ardından açıklanacağını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

“Ülkemizde ve dünyada etkileri halen devam eden corona virüsü salgını ile ilgili gelişmeleri hassasiyetle gözlemlemeye devam ediyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, 30 Nisan 2020 tarihine kadar takip edeceğimizi açıkladığımız sürece dair liglerimizle ilgili alacağımız karar, mevcut durumun bir süre daha değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Liglerimizin devam etmesi de dahil tüm senaryolarımızın hazır olduğu ve sağlık kurulu raporumuzun tamamlandığı bu hassas duruma ilişkin, Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklarımız ve kulüplerimizden gelecek son görüşlerin ardından kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız.”

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