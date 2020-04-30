Tarih yazdı Facebook’tan gönderildi

Bjelica’yı Dinamo Zagreb üçüncü teklifinde alabildi. Çünkü daha önce İtalya'da Spezia ve Polonya'da Lech Poznan takımlarını çalıştırıyordu. Hırvat temsilcisine gelişinde tarih yazdı ve 49 yıl aradan sonra takımın ilkbaharda Avrupa kupalarında devamını sağladı. Bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan Atalanta'yı 4-0 yenmesine karşın gruptan çıkamadı. 90. dakikada 3-1 önde olduğu Shakhtar ile 3-3 berabere kalmasa ikinci olup turlayacaktı. Bjelica bu kadar başarılıyken neden gitti? Çünkü Dinamo'yu yöneten Zdravko-Zoran Mamic kardeşler, onun oyuncular ve taraftarlar tarafından sevilmesini çekemedi. Sonunda konuşmadan aldıkları futbolcu ve teknik ekipteki yüzde 33 maaş indirimi kabul görmedi. Mamic kardeşler de Bjelica'yı kovduğunu Facebook sayfasından duyurdu.

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6 DİL BİLİYOR

Kendi dili dışında İspanyolca, İtalyanca, Almanca, İngilizce ve Lehçe bilen başarılı hoca takımdan gönderildi. Genç oyuncuları seven Bjelica; Olmo (21), Moro (21), Gojak (22), Sunjic'in (21) yanı sıra daha küçük yaştaki Majer, Ivanusec, Marin, Djira ve Gvardiol'a da şans verdi. Son 10 yılda kulübün gençleşme politikasından da faydalanarak Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon yaş ortalaması en düşük kadrosunu sahaya sürdü. Bu isimleri Orsic, Dilaver ve Petkovic gibi tecrübeli futbolcularla harmanladı. Başarısıyla takımın değerini 100 milyon Euro'ya yükseltti. Fenerbahçe'ye gelirse çok sayıda genç potansiyel getirecektir.