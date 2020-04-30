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Sözcü

Steven Nzonzi’nin sözleşmesi uzatıldı

Sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçirdikten sonra takımdan ayrılan ve Roma'dan kiralık olarak Rennes'e giden Steven Nzonzi'nin kontratı 1 yıl uzatıldı.

21:34 -
Haberler Fransa Ligue 1
Steven Nzonzi’nin sözleşmesi uzatıldı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes Başkanı Nicolas Holveck, Roma ile yaptıkları anlaşmada yer alan, “Şampiyonlar Ligi bileti alınırsa, kiralık sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzar” maddesinin devreye girdiğini söyledi.

Fransa’da sezonun mevcut puan durumuyla tescil edilmesiyle birlikte 3. sırada bulunan Rennes, Şampiyonlar Ligi ön eleme bileti almıştı.

İlk yarıda Galatasaray’da 15 maçta sahaya çıkan ve son dönemde kadro dışı kalan Fransız oyuncu, Rennes’te 7 maçta görev almış ve gol ya da asist katkısında bulunamamıştı.

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