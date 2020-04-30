Son dakika! Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, DHA’nın geçtiği son dakika haberine göre halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz’e ilk olarak corona virüsü testi yapıldı.

Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz’e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz’in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

GALATASARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı kırmızılı kulüp başkan Mustafa Cengiz’in durumu ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama:

”Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır. Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir.

Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

Galatasaray’da daha önce Teknik Direktör Fatih Terim, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’da corona virüsü tespit edilmiş, üç isim de Covid-19’u atlatmıştı.