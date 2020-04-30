Son dakika… Fransa Ligue 1’de PSG şampiyon ilan edildi!

Fransa Ligue 1 yönetimi, fubolda 2019-2020 sezonunun sona erdiğini ve lig sıralamasının aynı kalarak PSG’nin şampiyon ilan edildiğini açıkladı. Toulouse ve Amiens de bir alt lige düşürüldü.

Fransa'da Ligue 1 bitime 10 hafta kala 12 puan farkla lider olan Paris Saint Germain'in Ligue 1 şampiyonu kabul edileceğini açıklandı. Ligue 2’de de Umut Bozok’un formasını giydiği Lorient şampiyon ilan edildi ve Ligue 1’e yükseldi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada futbolun Eylül ayına kadar geri dönemeyeceğini açıklamış ve bunun üzerine Fransa'daki Profesyonel Futbol Ligi sezonun sonlandırılacağını belirtmişti.

Kararın resmen açıklanmasının ardından Paris Saint Germain üst üste üçüncü, toplamda ise dokuzuncu Ligue 1 şampiyonluğunu gördü.

YUSUF YAZICI DOĞRUDAN AVRUPA LİGİ’NE

Ligin bitimine 10 hafta kala puan tablosu mevcut haliyle onaylanacak ve bu durumda, ikinci sıradaki Marsilya ve üçüncü sıradaki Rennes Şampiyonlar Ligi vizesi alacak.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille ve Reims ise doğrudan Avrupa Ligi grup maçlarına katılma hakkı kazanırken Nice ise eleme turu oynayacak.