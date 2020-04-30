Sergio Agüero’dan flaş sözler: ‘Oyuncuların çoğu korkuyor…’

Manchester City’nin Arjantinli golcüsü Sergio Agüero, El Chiringuito TV’ye açıklamalarda bulunurken askıya alınan Premier League sezonunun akıbeti ile ilgili olarak da görüşlerini bildirdi.

Agüero, salgın durumunun devam ettiği bu süreçte sahalara dönecek olma fikrinin kendisini ve pek çok oyuncuyu endişelendirdiğini ifade etti. Yıldız golcü “Oyuncuların çoğunluğu korkuyor zira aileleri, çocukları, bebekleri var. Geri döndüğümüzde çok yoğun ve çok dikkatli olacağız, biri hasta hissettiği anda ‘Ne oluyor’ diye düşüneceğiz. Bu beni korkutuyor” dedi.

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Birleşik Krallık’ta toplamda 171 bin 253 vaka tespit edilirken corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 771’e ulaştı. Premier League kulüpleri cuma günü (1 Mayıs) bir görüşme gerçekleştirecek ve antrenmanlara başlama ile sezonu tamamlama konularında fikir alışverişinde bulunacak. Ancak Agüero, henüz aşı bulunmamışken sahalara dönmeyi, futbolculara riske atmak olarak görüyor.

Golcü isim “Bu virüsü taşıyıp semptom göstermeyen insanlar var ve sizi enfekte edebilirler. Enfekte olabilirsiniz ve bununla ilgili ne yapılması gerektiğini de bilmiyorsunuz” dedi.