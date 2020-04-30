Salman satış bitmeden teknik direktörü seçti… Dudak uçuklatan rakam!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ı satın almak için 3oo bin pound teklifte bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman önderliğinden konsorsiyum, satışın gerçekleşmesini bekliyor. Sky Sports’un haberine göre eğer satış gerçekleşirse Salman, takımın başına en son Tottenham’ı çalıştıran Mauricio Pochettino’yu getirmeyi düşünüyor.

Salman, Mauricio Pochettino’ya yıllık 19 milyon pound (164 milyon TL) tutarında bir teklif sunacak. Arjantinli teknik adam, teklifi kabul etmesi halinde dünyada en çok kazanan üçüncü teknik direktör olacak.

Mauricio Pochettino’nun önünde Atletico Madrid’i çalıştıran Diego Simoene ve Manchester City’nin başındaki Pep Guardiola yer alıyor.

Salman’ın, teknik direktör sorununu çözdükten sonra dünya çapında yıldızları takıma kazandırmak için de kesenin ağzını açması bekleniyor.

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