Polisten net uyarı: ‘Maçlar başladığında kurallara uyulmazsa sezon iptal edilmeli’

Birleşik Krallık’ta polis, yeniden başlaması kuvvetle muhtemel olan futbol sezonu öncesi taraftarlara, hükümete ve kulüplere net bir çağrıda bulundu. Polis departmanında futbol şubesinin en önemli isimlerinden biri olarak görülen Mark Roberts, The Daily Telegraph’a yaptığı açıklamada taraftarların kurallara uymaması halinde ligi iptal etme haklarının olmasını istedi.

Roberts, “İstemediğimiz şey; taraftarların, stadyumların çevrelerinde ve antrenman sahalarında toplanarak sosyal karantina kurallarını ve insanların sosyal izolasyon için verdikleri tüm zorlu mücadeleyi ihlal etmeleri” dedi.

“Karşılaşmaları tekrar başlatırsak yapabileceğiniz şey, taraftarların kısıtlamalara uymaması durumunda ligin iptal edileceğini açıkça ifade etmek” diyen Roberts, “Bu hediyenin, taraftara sunulması konusunda çok istekliyim. Kısıtlamalara ne kadar uyarsanız, sezonu bitirmemiz de o kadar kolay hale gelir” diye konuştu.

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13 Mart’tan bu yana Premier League’de 2019-2020 sezonu askıda. Hükümet ve futbolun tüm paydaşları sezonun yeniden başlamasını talep ederken çalışmalar sürüyor. Hükümet cephesinden “En kısa zamanda yeniden başlamak için çalışıyoruz” açıklaması gelirken 2019-2020 sezonunun haziran ayında devam edebileceği öngörülüyor.