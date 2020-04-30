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Orkun Kökçü, iki devden birine gidecek

A Milli Futbol Takımı’nın 19 yaşındaki genç yıldızı Orkun Kökçü, Avrupa’nın iki büyük kulübü Arsenal ve Sevilla’nın gündeminde.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu
19:11 -
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Orkun Kökçü, iki devden birine gidecek

Kulübü Feyenoord'un iki kere yaptığı yeni sözleşme teklifini reddeden 19 yaşındaki yıldız, önümüzdeki sezon Premier Lig ya da La Liga'nın yolunu tutacak.

2023'e kadar Hollanda ekibiyle sözleşmesi bulunan Orkun için Arsenal ve Sevilla, büyük bir rekabete girecek. Federasyonlarının bu sezonla ilgili vereceği kararı bekleyen iki kulüp, alınacak karardan sonra Orkun'u transfer etmek için Feyenoord'un kapısını çalacak.

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, geçen ay yaptığı açıklamada Orkun'un Arsenal'e transfer olacağını iddia etmişti.

Orkun, Kovid-19 nedeniyle sona erdirilen Hollanda Ligi'nde bu sezon 22 maçta 2 gol, 4 asistle etkili bir performans ortaya koymuştu.

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Son güncelleme: 19:31 30.04.2020