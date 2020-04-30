Oğuzhan Özyakup: Van Persie hocam olmuş ters mi yapayım?

Beşiktaş’tan Feyenoord’a transfer olan Oğuzhan Özyakup, TRT SPOR’un Instagram hesabında canlı yayın konuğu oldu. Coronavirüs sürecinde evde kulübün verdiği program çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Oğuzhan Özyakup, 3’erli olarak antrenmanlara başlayacaklarını dile getirdi.

27 yaşındaki futbolcu, ”Corona virüsü sürecinde futboldan daha önemli şeyler olduğunu öğrenmiş olduk. Hollanda’da liglerin iptal edilmesini ben bekliyordum şaşıranlar oldu tabi” dedi.

‘SERGEN HOCAMA DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİMİ SÖYLEDİM’

Oğuzhan Özyakup, ”Beşiktaş’tan ayrılmayı ne zaman düşünmeye başladın?” sorusuna, Son 2 sezonda Abdullah Hoca gelmeden de benim böyle bir düşüncem vardı. Benim de duygularım, hislerim var. Şenol hocanın son zamanlarında ıslıklar tüm takıma olmaya başladı, bana daha çok oluyordu. Benim bu dönemde ayrılık düşüncem vardı. Abdullah Avcı gitse ya da kalsa benim için fark etmeyecekti. Sergen Hoca gelirken benim Beşiktaş ile görüşmelerim vardı. Sergen Hoca kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi. İnşallah daha güçlü döneceğim dedim ona” yanıtını verdi.

‘FEYENOORD BENİ İDMANDA GÖRMEK İSTERSE…’

”Feyenoord taraftarını, Beşiktaş taraftarına benzetiyorum. Feyenoord'da çok güzel karşılandım. İhtiyacım olan buydu. Ben de o pozitif havaya girdim ve ilk maçımda gol attım. Çok az golde böyle sevinmiştim. Lig devam etmiyor ama sonuçta buradan maaş alıyorum, Feyenoord beni antrenmanda görmek istiyorsa burada kalırım.”

’15-20 MAÇ OYNARIM DİYE GELDİM’

Oğuzhan, ”Yaşadığımız şeyler nedeniyle uzun vadeli planlar yapmak çok zor. Buraya 15-20 maç oynarım diye geldim, sezon iptal edildi. Ben buraya uzun vadeli olarak gelmedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Hoca’ya da bunu söyledim zaten. Hedefim iyi oynayıp geri dönmek. Belki Beşiktaş’a para kazandırabilirdim” ifadelerini kullandı.

Yayın sırasında Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup’a özledik yorumu yaptı. Burak Yılmaz mesajında ”En iyi şekilde geri gelmeni bekliyoruz. Seni özledik” ifadelerine yer verdi.

‘VAN PERSIE HOCAM OLMUŞ ÖZÜR DİLEDİM’

Bazen maçlarda tansiyon yükselebiliyor. Van Persie ile küslüğümüz biraz uzun sürdü. O derbi maçın atmosferi inanılmaz farklıydı. Hala çok saygı duyduğum bir insan. Şu an hocam oldu. O video bile yanlış anlaşıldı. Adam hocam olmuş. Ne yapayım, ters mi yapayım? Van Persie ile konuştuk. Benim yaşım küçük, hatalarım oldu. Özür diledim. Tepkileri anlayabiliyorum ama artık hocam olmuş yani. Bazı şeyleri unutmadım ama geride kaldı. Olması gereken de bu bence.

UNUTAMADIĞI MAÇLAR…

Beşiktaş formasıyla unutmadığım keyif aldığım maçlar var. Evimizde Osmanlıspor ile oynadığımız şampiyonluk maçı. İnanılmaz keyif almıştım. Bir de unutmadığım Bursaspor deplasman maçı var. 4-3’lük Trabzonspor ile oynadığımız maçı da unutamıyorum.

‘BENİ OLGUNLAŞTIRAN 10 NUMARALI FORMAYDI’

”Beşiktaş’a dönsen 10 numaralı forma ile 15 numaralı forma boşta, hangisini giymek istersin?” sorusuna ”Benim için 15 numaranın anlamı farklı. 10 numara da öyle. Beni olgunlaştıran 10 numaralı formaydı” yanıtını verdi.