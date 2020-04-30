Liglerin iptal edildiği Fransa’da Paris Saint Germain şampiyon ilan edilecek!

Fransa’da Ligue 1 ve Ligue 2’nin sonlandırılması kararının verilmesinin ardından Paris Saint Germain’in şampiyon ilan edileceği öğrenildi.

Ülkenin önde gelen gazetesi L’Euipe ve Avrupa’nın önde gelen birçok medya kuruluşu, ligin bitimin 12 puan farkla lider olan Paris Saint Germain’in Ligue 1 şampiyonu kabul edileceğini yazdı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada futbolun Eylül ayına kadar geri dönemeyeceğini açıkladı ve bunun üzerine Fransa’daki Profesyonel Futbol Ligi sezonun sonlandırıldığını duyurdu.

Kararın resmen açıklanmasının ardından Paris Saint Germain üst üste üçüncü, toplamda ise dokuzuncu Ligue 1 şampiyonluğunu yaşamış olacak.

KÜME DÜŞME HATTI

Ligin bitimine 10 hafta kala puan tablosu mevcut haliyle onaylanacak ve bu durumda, ikinci sıradaki Marsilya ve üçüncü sıradaki Rennes Şampiyonlar Ligi vizesi alacak.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Lille ve Reims ise doğrudan Avrupa Ligi grup maçlarına katılma hakkı kazanırken Nice ise eleme turu oynayacak.

Küme düşme hattında ise son sıradaki Toulouse ve Amiens doğrudan alt lige gidecek, 18. sıradaki Nimes ise play-off sistemi sayesinde ligde kalma umutlarını sürdürecek.