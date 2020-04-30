Jose Mourinho: ‘Seyircisiz oynasak bile aslında seyircisiz oynamıyor olacağız!’

Premier League’de Tottenham’ı çalıştıran Jose Mourinho, Sky Sports’a açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik direktör sezonun devam etmesi gerektiğini söyledi.

Mourinho, “Bu sezon kalan dokuz maçı da oynarsak hepimiz için çok iyi olacak. Futbol için de Premier League için de…” dedi. Deneyimli çalıştırıcı seyircisiz oynanacak maçlar için düşüncesini de aktarırken farklı bir bakış açısı getirdi.

“Kapalı kapılar ardında oynasak bile, futbolun asla ‘kapalı kapılar ardında’ oynanmadığını düşünmek istiyorum” diyen Mou, “Kameralar, milyonların izlediğini gösterir. Boş bir stadyuma adım attığımızda aslında ‘boş’ olmamış olacak” ifadelerini kullandı.

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‘Sakatlıkları biterken…’

Sezonun askıya alınmasının sakatlıkları süren Harry Kane, Moussa Sissoko ve Steven Bergwijn’e iyileşmek için zaman kazandırıp kazandırmadığı konusunda emin olmadığını belirten Mourinho, “Uzun haftalar boyunca sakatlıkları vardı. Sakatlık süreçlerinin sonuna doğru ilerlerken antrenmanları durdurmak zorunda kaldık. Şu an bilmiyorum, onlar da bilmiyor. Gruplar halinde çalışmamızı sağlayacak iznin verilmesini bekliyoruz ki normal rekabetçi seviyeye dönebilecekler mi göreceğiz…” diye konuştu.