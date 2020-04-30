Dünyayı saran korona virüs sebebiyle futbol dururken, kulüpler ekonomik anlamda da kötü günler geçirmeye başladı. Amerika’da spor organizasyonlarından dolayı ortaya çıkan zarar 6 milyon doları aşarken, İtalya’da ise yalnızca futbolda yaşanan ekonomik kaybın 800 milyon Euro’ya (6 milyar TL) çıkabileceği hesaplandı.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, “Liglerin iptal kararını asla imzalamayacağım, bu futbolun sonu olur. Umarım dünya futbolu da bir önce başlar. Elbette daha az kişiyle ve sağlık koşullarının yeterli koşullara ulaştırılmasıyla. Benim için her zaman plan B, C ve hatta D olmalı. Ancak plan B, ligleri iptal etmek mi? Federasyon başkanı olduğum sürece asla liglerin iptal kararını imzalamayacağım. Burada birçok sorumluluğum var ve herkesin haklarını gözetmeliyim” diye konuştu.

Ligin seyircisiz olarak oynanması durumunda zararın 300, düşük ihtimal olan seyircili oynanması halinde ise 150 milyon Euro’ya düşeceği öngörülüyor. Özellikle yayın haklarından gelecek gelirler buradaki zararı olumlu yönde etkilerken, ligin iptal edilmesi halinde ise toplam kayıp 800 milyon Euro olacak. Yıllık 5 milyar Euro geliri olan İtalya Serie A’nın devlete ödediği vergi miktarı ise 1.3 milyar Euro.

Böyle bir durumda hem futbol federasyonu hem spor bakanlığı bir sonraki sezona başlamak için yeterli bütçelere ulaşılamayacağından endişe ediyor. Sporcular 18 Mayıs’ta bireysel olarak antrenmanlara başlayabilecek olsa da Haziran ayında futbolun devam edeceğine dair güvenli bir protokol oluşturulmaması endişeleri arttırıyor.

2019/2020 sezonu corona virüs salgını sebebiyle 26. haftada yarıda kalmıştı. Juventus lig sıralamasında bir puan farkla rakibi Lazio’nun önünde bulunuyordu.

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