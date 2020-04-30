Görünmez kaza! Genç futbolcu uçurtma uçururken hayatını kaybetti!

Genç futbolcu Kaio Felipe Santos, Silva uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde yaşanan kazada, genç oyuncunun uçurtması yüksek gerilim hatlarına takıldı ve kablodan gelen akım Santos’un ölümüne neden oldu.

Alt Lig takımı Independente takımında forma giyen futbolcu için kulübü sosyal medyada bir mesaj yayınlayarak korkunç kaza ile ilgili üzüntülerini belirtti.

Kariyerine Inter de Limeira takımında başlayan futbolcu, hücum gücü yüksek bir sol bek oyuncusuydu. Felipe 22 maçta 6 gole imza atmıştı.

Yerel gazeteci Edmar Ferreira, Felipe Santos’u sosyal medyada şu sözlerle andı:

“Çok genç, çok hayat dolu, çok nazik, çok mütevazı ve çok arkadaş canlısıydı. Onunla çok iyi bir arkadaşlığımız vardı. Ona frikiklerinden ötürü Pradao’nun Fabia Santos’u adını takmıştım.”

Taraftarlar da kulübün Facebook sayfasında baş sağlığı mesajları yayınladı.

Bunların arasında oyuncunun bir arkadaşı da vardı: “Çok üzgünüm. Onunla üniversitede ev arkadaşlığı yapmıştık. Çok özel bir insandı, güzel bir kalbi vardı. Çok özleyeceğiz.”

Bir başka mesaj ise şöyleydi:

“Arkadaşım Roberto’nun oğluydu. Onun bazı maçlarını da yorumlamıştım. Herkes tarafından sevilen, ümit vadeden bir gençti. Geleceği çok parlaktı.”