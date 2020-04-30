Galatasaray’a nefes aldıracak proje: Kombine bağışı

SÖZCÜ Corona virüsü salgını nedeniyle zora giren kulüplerden biri de Galatasaray… Başkan Mustafa Cengiz'in deyimiyle durum şu:

“En büyük zararı, geliri en fazla olan Galatasaray gördü.”

Bu duruma dikkat çekmek için fikirlerini paylaşan eski yönetici Sedat Doğan, seyircisiz oynanacak maçların kombine haklarının kulübe temlik edilip bağışlanması çağrısında bulundu. Doğan, hazırladığı bağış metnini Twitter'dan paylaşırken “Söz konusu Galatasaray ise gerisi teferruattır” dedi.

YÖNETİM SOĞUK!

Eski yöneticiye göre Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Sportif A.Ş'ye olan 900 milyon liralık borcunun 50 milyon liralık kısmı bu bağış organizasyonu ile eritilebilecek.

Ancak yönetimin buna sıcak bakmadığı konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre yöneticiler, UEFA ile yapılan anlaşma kapsamında Sportif A.Ş'den derneğe ödeme yapılması halinde (zarar anlamına gelebileceği için) ceza alabileceklerinden endişe ediyor.

CAMİA GÖRÜŞÜ

Sedat Doğan: Biz ekstra fayda yaratmayı amaçlıyoruz. Kombine sahipleri olarak alacak haklarımızı, şartlı bağış şeklinde temlik edip bağışlarsak Sportif A.Ş'den para çıkmayacak ama kulüp zenginleşecek.

Refik Arkan: Bir taraf kulüp, bir taraf dernek. Sportif'e olan borç azalacak, bunun zararı nerede? İtiraz eden ‘Şu sebepten' desin. Algıyla bunun ne alakası var? Yasal dayanağı açıklasınlar destekçisi olmam.

Faruk Süren: Bu konuyu tartışanlar artı fikir katmalı. Çünkü zararı yok yararı var. Sportif A.Ş'ye 900 küsür milyon borç var. Üzerine faiz ve faizin KDV'si gelecek. Ortada bir para transferi yok. Neden istenmez anlamıyorum.

Ural Aküzüm: Dernek ile Sportif A.Ş arasındaki borç ilişkisi tehlikeli boyutlara ulaştı. UFRS, Basel 2 kriterleri ve Ticaret Kanunu uyarınca mecburen bu tutara faiz de işletiliyor. Yönetim, bu konuyu pek çok açıdan incelemeli.

Ahmet Özdoğan: Bu öneri TFF ve Kulüpler Birliği'nden gelmeliydi. Galatasaray değil bütün kulüpler bu öneriyi değerlendirmeli. Bu ortamda kulüplerimize fayda sağlayacak her detay gündeme alınmalı.