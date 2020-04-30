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Fransa’da sezon iptal edildi, Canal Plus yayın sözleşmesini bitirdi!

L'Equipe'in haberine göre Canal Plus, Fransa'da 2019-2020 sezonunun iptal edilmesinin ardından LFP (Profesyonel Futbol Ligi) ile olan yayın sözleşmesini sona erdirdi. Canal Plus, Bein Sports ile birlikte Ligue 1'in yayın haklarını elinde bulunduruyordu.

SKOR DIŞ HABER
18:28 -
Haberler Fransa Ligue 1
Fransa’da sezon iptal edildi, Canal Plus yayın sözleşmesini bitirdi!

Fransız televizyon kanalı Canal Plus, Başbakan Edouard Philippe’in 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini açıklamasının ardından LFP (Profesyonel Futbol Ligi) ile olan sözleşmesini sona erdirdi.

L’Equipe’te yer alan haberde Bein Sports ile sezon sonuna kadar ligin yayın haklarını elinde bulunduran Canal Plus’nün LFP’yi sezonun iptal edilmesi halinde sözleşmeyi bitirecekleri yönünde önceden uyardığı ifade edildi.

LFP’ye hala 110 milyon Euro ödeme yapma durumunda olan Canal Plus, Bein Sports’la birlikte 2016-2020 yılları arasında Ligue 1’i yayınlamak için 762 milyon Euro’luk bir anlaşmaya imza atmıştı.

Corona virüsü nedeniyle futbol ekonomisinin de bir krize girmesi beklenirken bu kararın bir kıvılcım oluşturmasından endişe ediliyor.

Canal Plus Corona fransa Fransa Ligue 1 L’Equipe Profesyonel Futbol Ligi (LFP)
Son güncelleme: 18:32 30.04.2020