Flaş corona değerlendirmesi: Sonbaharda maçlar kısıtlı seyirciyle oynanabilir

Corona virüsü salgını sonrası Türkiye’de ligler iptal edilirken, maçların yeniden oynanması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Gelecek sezon ile ilgili de planlar yapılıyor. Şimdilik maçların seyircisiz oynatılması düşünülüyor.

Konu ile ilgili Maçkolik ve Goal Türkiye’ye açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceylan, sonbaharda statlara seyirci alınabileceğini belirtti. Salgının evrelere ayrıldığını belirten Mehmet Ceylan “Sonbahara doğru statlara kısıtlı da olsa seyirci alımları başlayabilir” dedi.

Salgının evrelere ayrıldığını belirten Mehmet Ceylan, şunları söyledi:

“Bu salgının bir de dördüncü dönemi var. Hayatın normale dönmeye başladığı bir dönem. Önümüzdeki sezon maçlar dördüncü dönemde oynanacak ve o zaman kadar virüsün nasıl davrandığını gözlemlemiş olacağız. Bunları gözledikten sonra seyircili maçlar oynanacaktır ama orada da durum eskisi gibi olmayabilir. Tedbirler çok acele kaldırılmazsa, sonbahara kadar dördüncü döneme girip kısıtlı da olsa seyircili maçların oynanabileceğini düşünüyorum. Bu dönem de Eylül veya Ekim ayını bulabilir.

Belki stat kapasitelerinin belli bir kısmı sosyal mesafe kurallarına göre kullanılacak ve seyirciler maskeli olacak. Normalde insanlar arasında 1.5 metre mesafe olması gerekir. Statlardaki fiziki şartları tam kestiremiyorum ama tahmini olarak kısıtlı seyirci alımı durumunda kapasitelerin 3’te 1’i oranında bir seyirci alımı olabilir. Örneğin 50 bin kişilik bir stadyuma 17-18 bin kişi almanız gerekebilir.

Eskisi gibi dolu statlarda maç oynanması için beşinci döneme girilmesi gerekiyor. O dönemde ya virüs bir mutasyona uğrayıp artık insandan insana bulaşmayacak, ya da etkili bir aşı geliştirilecek ve herkes aşı olduktan sonra eski hayatımıza dönebileceğiz.”

“FUTBOLCULARA VE TEKNİK EKİBE BULAŞMA RİSKİ VAR”

Takımların kamp yaptıkları dönemde sıkı tedbirler alınması gerektiğini, buna rağmen yüzde 5 hastalığın futbıolculara ve teknik ekibe bulaşma riski olduğunun altını çizen Mehmet Ceylan “En tutucu tavırla kampların yapılacağı bir şehir ve oteller belirlenebilir ve o otellerde mümkün olduğu kadar minimum insan çalışır. Otel çalışanları da 14 gün süreyle gözlem altında tutulur ve ardından takımlar otele yerleşebilir. Kamp dönemi bittikten sonra testler yapılır ve herhangi bir sorun çıkmazsa ekipler maçlara götürülür ve stadyumlar dezenfekte edildikten sonra maçlar sıfıra yakın bir riskle oynatılabilir. Tabii, örneğin otelde çalışanlar dışarı çıkıp geliyorlar. Yüzde 5 de olsa bir risk oluşturacaktır, futbolculara teknik heyete hastalık bulaşma riski… Bunu göze alıyorum, dersiniz ve öyle yaparsınız” ifadelerini kullandı.

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