Fenerbahçe Bjelica’yı bitiriyor! 3 yıldız isimden söz aldı…

FENERBAHÇE'DE 3 Mart'tan bu yana devam eden teknik adam bilmecesinin sonuçlanmasına çok az kaldı. Sarı-lacivertliler, Nenad Bjelica'yla anlaşma adına önemli bir adım attı. Geride kalan sürede yerli-yabancı pek çok çalıştırıcıyla temasta olan Fenerbahçe'nin kararı Bjelica'dan yana oldu. Gençlerle uyumlu çalışması, elindeki oyuncuları parlatması, hücum futboluna yatkınlığı ve düşük bütçelerle başarılar yakalaması, Hırvat hocayı öne çıkarmıştı.

İKNA sürecinin uzamasının nedeni ise Bjielica'nın hırslı yapısı. Son olarak Dinamo Zagreb'de görev alan ve Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmesine rağmen kulüp yönetimiyle yaşadığı sorunların ardından görevine son verilen 48 yaşındaki teknik adam, Avrupa'nın beş büyük liginden teklif beklediği için yanıt vermekte gecikti. Başkan Ali Koç, kulübün şartlarını, hedeflerini ve projelerini anlatarak Bjelica'yı ikna etti. Mirsad Türkcan da görüşmelerde önemli rol oynadı.

3 YILDIZDAN SÖZ ALDI

HIRVAT haber sitesi tportal.hr, Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe ile anlaştığını ve üç yıldız futbolcudan da söz aldığını öne sürdü. Haberde, bu isimlerin Reims'ten stoper Dario Maresic, Atletico Madrid'den forvet Nikola Kalinic ve eski Juventus'lu Mario Mandzukic olduğu dile getirildi.

DAUM VE RAZVAN PLASE

FENERBAHÇE, Bjelica'ya yönelmesine rağmen bir olumsuzluk yaşanma ihtimaline karşı Razvan Lucescu ismini de yedekte tutuyor. Mircea Lucescu'nun oğlu olan Razvan Lucescu'nun Al Hilal ile kontratı devam ediyor. Fenerbahçe'ye gelmek için haber bekleyen Christoph Daum ise listenin son sırasında.