Beşiktaş’ta indirim pazarlığı! Yüzde 50 ile başladı ama…

Beşiktaş’ta maaş indirimi konusu sıcaklığını koruyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, önceki gün “Şartlar eskisi gibi olmayacak. Maaşlarda indirim yapılmazsa gitmelerini isterim” diyerek kesin tavrını ortaya koymuştu.

Yönetim ile futbolcular arasında bu konu üzerinden pazarlıklar her hafta devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetimin planladığı indirim yüzde 50 idi. Ancak futbolcuların bu rakamı kabul etmemesi üzerine yüzde 30 üzerinden indirim yapılmasına karar verildi.

Beşiktaş’ta sırasıyla Vida 3, Burak Yılmaz 2.5, Lens 2.2 , Ljajic 2 , Victor Ruiz 1.8 ve N'Koudou ise 1.6 milyon Euro'yla en yüksek maaş alan futbolcular… Bu isimlerin toplam maliyeti 13 milyon Euro… Yüzde 30 kabul edilirse Beşiktaş'ın ödemesi 9 milyon Euro'ya kadar düşecek. Böylece 4 milyon Euro kâr edilecek.

Vida ve Burak'ın ardından Victor Ruiz de yönetime yüzde 30 indirimi kabul edebileceğini iletti.

Hedef, tüm futbolcularla indirim konusunda el sıkışmak.