Bayern Münih Hansi Flick ile sözleşme uzattı

Corona virüs salgını sebebiyle ara verilen Almanya Bundesliga’da lider Bayern Münih sözleşme uzatma hamlelerine devam ediyor.

Takımın yıldız oyuncularından Thomas Müller ve Coman’ın ardından şimdi de teknik direktör Hansi Flick ile masaya oturan Bavyera temsilcisi, Flick’le 2023 yılına kadar sözleşme uzattı.

Kırmızı beyazlı takımda geçen yıl kasım ayında Niko Kovac ile yolların ayrılmasının ardından göreve 55 yaşındaki Flick getirilmiş ve sezon sona kadar teknik direktörlük için anlaşma sağlanmıştı.

Bu imzayla birlikte Hansi Flick 2023’e kadar Alman ekibinin başında görev yapacak.

İmza törenine katılan Bayern Münih yöneticileri corona virüsü önlemleri nedeniyle maske takarak böyle poz verdi.