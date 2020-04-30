Almanya’da Merkel konuştu, Bundesliga’da gözler 6 Mayıs’a çevrildi!

Almanya’da Şansölye Angela Merkel, Bundesliga’nın devam etmesine yönetlik süreçle ilgili adımların şartlar oluşursa 6 Mayıs’tan itibaren atılabileceğini ifade etti. Merkel, “Disiplinli kalmamız ve sağlık yönergelerine sıkı sıkıya uymamız kesinlikle şarttır” dedi.

Video konferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında salgın tedbirlerinin gevşetilmesi hakkında bilgi veren Merkel, spor organizasyonlarının geleceği için sağlık uzmanlarının tavsiyelerini dinleyeceklerini söyledi.

DFL 30 Haziran’a kadar bitirmek istiyor!

Bundesliga ile ilgili olarak devam kararının resmen verilmesi bu hafta beklenirken 30 Nisan’a kadar askıya alınan ligin mayısta yeniden başlaması bekleniyordu. DFL (Almanya Futbol Ligi), sponsorluk anlaşmalarına bağlı kalmak adına 30 Haziran’a kadar kalan 9 maçı bitirmek istiyor.

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Sağlık ekiplerinin maçlara çıkacak oyunculara ve kulüp görevlilerine testler yapması beklenirken DFL yaptığı açıklamada sezona mayıs ayında devam etmek istediklerini yineledi. Almanya’da şu ana kadar toplam 162 bin 123 vaka tespit edildi. Corona virüsü nedeniyle 6 bin 518 kişi ise hayatını kaybetti.

Almanya’nın komuşlarından Hollanda ve Fransa’nın sezonu iptal etme kararı alması da ülkede soru işaretleri doğmasına sebep oluyor.