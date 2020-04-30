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Sözcü

Acun Ilıcalı, Fatih Terim’in mesajını Survivor yarışmacısı Ardahan’a iletti

Fatih Terim Survivor yarışmacılarından Ardahan'a mesaj gönderdi. Fatih Terim'in gönderdiği mesajı yarışmada, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı okudu.

12:00 -
Haberler Futbol
Acun Ilıcalı, Fatih Terim’in mesajını Survivor yarışmacısı Ardahan’a iletti

Survivor’da Galatasaray teknik direktörü yarışmacılardan birine yolladığı selam gündem oluşturdu.

Survivor yarışmacılarından olan ve Adanalı olması ile bilinen Ardahan’a Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim selam yolladı. Terim’in yolladığı selamı yarışmada açıklayan, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, “Ardahan, Fatih Terim’den sana selam var. ‘Toprağıma selam söyle’ dedi” ifadeleriyle Terim’in selamını iletti.

Bu sözlerin ardından Ardahan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’e teşekkürlerini iletti.

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