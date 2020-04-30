ABD’de bir istismar skandalı daha! Cimnastik antrenörüne 8 yıl men cezası

ABD’de cimnastik sporunun karar merci USA Gymnastics, eski milli takım antrenörü Maggie Haney’ye, çalıştırdığı sporcuları sözlü ve duygusal olarak istismar ettiği gerekçesiyle 8 yıl spordan men cezası verdi.

Rio 2016’da altın madalya kazanan Laurie Hernandez’in uzun yıllar boyunca antrenörlüğünü yapan Haney, üç kişilik bağımsız bir heyetin yürüttüğü duruşma ve ‘Safe Sport’ adlı organizasyonun soruşturması sonunda men cezasına çarptırıldı.

Üst düzeyde son olarak 2018 dünya şampiyonu Riley McCusker’ı çalıştıran Haney ocak ayında yürütülen bir soruşturma sonucunda genç cimnastikçileri azarladığı ve bazılarından sakatken dahi antrenmanlara ve yarışmalara katılmalarını talep ettiği için görevden alınmıştı.

Akıllara Nassar davası geldi…

Soruşturmanın derinleşip hukuki bir hal alıp almayacağı merak edilirken akıllara direkt olarak Larry Nassar davası geldi. Nassar hakkında 2016’da başlayan süreç sonunda aralarında ABD’nin önemli cimnastikçilerinin de bulunduğu 350’den fazla kadın, çocukken Nassar’ın hem sözlü hem de fiziksel tacizlerine uğradıklarını açıklamışlar ve mahkemede tanıklık etmişlerdi.

ABD’de spor tarihinin en büyük skandalına dönüşen dava sonunda milli takım doktoru Larry Nassar, 2017’de çocuk tacizi ve cinsel istismar suçlarından 300 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı.