Yusuf Yazıcı: Fransa’da ligin iptal edilmesi sürpriz oldu

Milli takımımızın yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1’in iptal edilmesi ve Lille kulübünde yaşananlara dair NTV’de açıklamalarda bulundu. İşte Yusuf’un değerlendirmelerinden satır başları:

”SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM”

“Öncelikle virüse karşı müthiş bir özveriyle çalışan başta ülkemdeki olmak üzere tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Dünyadaki en değerli çabanın, bir insanı hayatını kurtarmak için verilen çaba olduğunu bize bir kere daha gösterdiler. Hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet, iyileşen hastalara da uzun uzun ömürler diliyorum.

“EURO 2020’NİN İPTAL OLMASI BİRAZ İŞİME YARADI”

Ligue 1’in iptal edilmesi benim için de sürpriz oldu. Daha iki gün önce sportif direktörümüzle görüşmüştük oraya nasıl gideriz diye. Antrenman programlarını yapmaya başlamıştık. Ameliyatımı İtalya’da oldum, iki ay kaldım. Virüs salgını sonrası Antalya’ya geldim. Virüs tedbirleri alınınca da Trabzon’a geçtim. Bugün sakatlıktan sonra 4. ayım oldu. Büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmaya başlayacaktım zaten. EURO 2020’de oynamayı çok istiyordum, iptal olması benim için güzel oldu. Biraz da olsa işime yaradı.