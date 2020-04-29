Yine Messi yine kriz! ‘Onu satmayın’

Barcelona yönetimi ile Arjantinli yıldız Lionel Messi arasında yeni bir kriz patlak vermek üzere… Neymar’ın Paris Saint Germain’e transfer olması, Griezmann’ın transfer edilmesi, Valverde’nin görevden alınmasının ardından Abidal’in açıklamaları, corona virüsü sonrası futbolcuların maaşlarında yüzde 70 indirime gidilmesi… Bütün bu yaşananlardan memnun kalmadığı ve yönetimle arasının açıldığı belirtilen Messi’nin, şimdi de Coutinho’nun satılmasına karşı çıktığı öğrenildi.

Sezonu Bayern Münih’te kiralık olarak geçiren Coutinho’nun takımda kalmasını istediği belirtilen Messi, The Athletic’te yer alan habere göre Brezilyalı yıldızın yerine Dembele’nin satılmasını önerdi. Borussia Dortmund’dan 125 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Dembele’nin sakatlıklar nedeniyle faydalı olamadığı görüşünü savunan Messi’nin, Coutinho’ya bir şans daha verilmesi halinde başarılı olacağına inandığı iddia edildi.

Haberde Messi’nin, Barcelona yönetiminin Coutinho’ya haksızlık yaptığını düşündüğüne de yer verildi.

Barcelona’nın sezon sonunda satmayı düşündüğü Coutinho ile İngiltere Premier Lig ekipleri yakından ilgileniyor. Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Manchester City gibi İngiliz devlerinin yanı sıra Fransız ekibi Paris Saint Germain de Brezilyalı yıldızı transfer etmek için sırada bekliyor.

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