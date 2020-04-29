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Sözcü

UEFA maçlar hakkında son kararını 27 Mayıs’ta verecek

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarıyla ilgili son kararları 27 Mayıs’ta vereceğini açıkladı.

23:09 -
Haberler Avrupa Ligi
UEFA maçlar hakkında son kararını 27 Mayıs’ta verecek

UEFA, corona virüsü salgını nedeni ile ertelen maçların son kararını 27 Mayıs'ta verecek. UEFA’dan yapılan yazılı açıklamada, EURO 2020’nin 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı yinelenirken, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için yeni bir tarihin kararlaştırılacağı da duyuruldu.

2021'de İngiltere'de yapılması planlanan Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, 6-31 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. EURO 2022 Futsal Şampiyonası 19 Ocak-6 Şubat 2022 tarihlerinde Hollanda’da düzenlenecek. Haziran ayına kadar ise hiçbir hazırlık maçına izin verilmeyecek.

EURO 2020 play-off ve UEFA Uluslar Ligi maç takvimi ise daha sonra açıklanacak.

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