Türkiye Spor Hekimleri Derneği ‘Salgın sürdükçe maç yapılamaz’

Süper Lig'in geri dönüşü için geri sayım sürerken sporun en önemli paydaşlarından biri olan ve sporcu sağlığı konusunda en yetkili isimleri bünyesinde barındıran Türkiye Spor Hekimleri Derneği, bir açıklama yaparak süreci değerlendirdi.

Yapılan açıklamada “Öncelikli düşüncemiz, birey ve toplum sağlığının korunması adına Covid- 19 pandemi sürecinde spor organizasyonlarının tekrar başlatılmasının doğru olmayacağı yönündedir” ifadeleri kullanıldı.

Dernek, müsabakaların başlaması ihtimaline karşı; sporcular, teknik ekip ve diğer çalışanların enfeksiyon ve bulaş risklerinin minimuma indirilmesi ve sağlıklı kalabilmeleri için yapılması gerekenleri içeren çalışma raporunu da kamuoyuna duyurdu: