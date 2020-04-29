Türkiye Spor Hekimleri Derneği ‘Salgın sürdükçe maç yapılamaz’

Süper Lig'in geri dönüşü için geri sayım sürerken sporun en önemli paydaşlarından biri olan ve sporcu sağlığı konusunda en yetkili isimleri bünyesinde barındıran Türkiye Spor Hekimleri Derneği, bir açıklama yaparak süreci değerlendirdi.
Yapılan açıklamada “Öncelikli düşüncemiz, birey ve toplum sağlığının korunması adına Covid- 19 pandemi sürecinde spor organizasyonlarının tekrar başlatılmasının doğru olmayacağı yönündedir” ifadeleri kullanıldı.
Dernek, müsabakaların başlaması ihtimaline karşı; sporcular, teknik ekip ve diğer çalışanların enfeksiyon ve bulaş risklerinin minimuma indirilmesi ve sağlıklı kalabilmeleri için yapılması gerekenleri içeren çalışma raporunu da kamuoyuna duyurdu:
- Sporculara ve aktivitede görev alan herkese düzenli aralıklarla test uygulanmalı.
- Antrenmanlara bireysel olarak başlanmalı, her oyuncuya ayrı top verilmeli.
- Havlu, su şişesi gibi ortak kullanma alışkanlıklarından kesinlikle kaçınılmalı.
- Sporcuların tedavi, masaj ve yara bakımı gibi ihtiyaçlarının giderilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmeli.
- Risk tamamen ortadan kalkana kadar tüm maçlar kesinlikle seyircisiz oynanmalı. 615 dakika yakın oturan kişiler arasında bulaşma ihtimali arttığı için gerekirse takım iki soyunma odası kullanmalı.
- Kulübe veya bench'te bitişik oturmak yerine arka sıralar, gerekirse tribün kullanılmalı.
- Sevinç ve seremoni sırasında temas el içiyle değil, dirsekle sağlanmalı.
- Toplar karşılaşma sırasında dezenfekte edilmeli ve birden çok top kullanılmalı.
- Stadyuma veya spor salonuna girişlerde herkesin ateşi mutlaka ölçülmeli.
- Oyuncuların ve takımdaki herkesin maçlar boyunca dışarıyla temasını ortadan kaldırmak için otellerde kalmaları ve eğer deplasman varsa da yolculuk için otobüs kullanmaları önerilir.
- Otelde kalınıyorsa herkesin ayrı odalarda konaklaması sağlanmalı.