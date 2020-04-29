Şok iddia: ‘Dybala’nın son 4 corona virüsü testinin hepsi pozitif’

İtalya Serie A takımlarından Juventus’un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala’nın, corona virüs belasından bir türlü kurtulamadığı öne sürüldü.

İspanya’daki ünlü spor programı ‘El Chiringuito de Jugones’in sunucusu Josep Pedrerol, 26 yaşındaki futbolcunun son 1 buçuk ayda yaptırdığı dört corona virüsü testinin hepsinin pozitif çıktığını söyledi.

21 Mart’ta nişanlısı Oriana Sabatini ile birlikte corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Arjantinli futbolcu, hiçbir belirti göstermediğini söylemiş ve Torino’daki evinde kendisini izole etmişti.

Dybala, nisan ayı başında verdiği röportajda hastalığa ilk yakalandığı anlarda kendisini aşırı yorgun ve bitkin hissettiğini anlatmıştı.

Yıldız futbolcu kısa süren semptomların sona ermesinin ardından evindeki karantinada bireysel antrenmanlarına tekrar başladı. 2014 yılında Palermo’dan Juventus’a transfer olan Dybala, siyah-beyazlı formayla çıktığı 216 maçta 91 gol atıp, 36 asist yaptı.

İLGİLİ HABER Dybala`nın sevgilisi Oriana Sabatini corona testleri ile ilgili yaşadıklarını anlattı