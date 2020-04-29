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Sözcü

Şok iddia: ‘Dybala’nın son 4 corona virüsü testinin hepsi pozitif’

İspanya medyası, 21 Mart'ta corona virüsü testi pozitif çıkan ve 1 buçuk aydır karantinada olan Juventus'lu Paulo Dybala'nın, aradan geçen zamanda yaptırdığı dört testinin de pozitif geldiğini iddia etti.

SKOR DIŞ HABER
10:33 -
Haberler Futbol

İtalya Serie A takımlarından Juventus’un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala’nın, corona virüs belasından bir türlü kurtulamadığı öne sürüldü.

İspanya’daki ünlü spor programı ‘El Chiringuito de Jugones’in sunucusu Josep Pedrerol, 26 yaşındaki futbolcunun son 1 buçuk ayda yaptırdığı dört corona virüsü testinin hepsinin pozitif çıktığını söyledi.

21 Mart’ta nişanlısı Oriana Sabatini ile birlikte corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Arjantinli futbolcu, hiçbir belirti göstermediğini söylemiş ve Torino’daki evinde kendisini izole etmişti.

Dybala, nisan ayı başında verdiği röportajda hastalığa ilk yakalandığı anlarda kendisini aşırı yorgun ve bitkin hissettiğini anlatmıştı.

Yıldız futbolcu kısa süren semptomların sona ermesinin ardından evindeki karantinada bireysel antrenmanlarına tekrar başladı. 2014 yılında Palermo’dan Juventus’a transfer olan Dybala, siyah-beyazlı formayla çıktığı 216 maçta 91 gol atıp, 36 asist yaptı.

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Corona Paulo Dybala
Son güncelleme: 10:39 29.04.2020