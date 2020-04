Newcastle isyanı! Bir tepki de Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısından: ‘Durdurun’

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman’ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ı satın almak için gerçekleştirdiği girişim tepki çekmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun başı çektiği bir konsorsiyumun 350 milyon pound’luk teklifi sonrası başlayan tartışmalara, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz de katıldı. Dünya Af Örgütü ve Premier Lig’in yayın ortağı beIN Sports’tan sonra Hatice Cengiz de Premier Lig’e mektup yazarak satışın durdurulmasını istedi.

Premier Lig yönetimine gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından da paylaşan Hatice Cengiz, Salman’ın kendi imajını temize çıkarmak için Premier Lig’i kullanacağını belirtti. Salman’ın uluslararası adaletten kaçmak için Newcastle United’ı satın almak istediğini iddia eden Hatice Cengiz “Futbol, örtbasın başka bir halkası olmamalı” ifadesini kullandı.

Hatice Cengiz’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İngiliz yetkililer ve Premier Lig yönetimi, Newcastle United’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman’a satılışını durdurmalı. İngiliz yetkililer ve Premier Lig, yaptıklarının henüz hesabını vermemiş Salman gibi birinin Newcastle United’ı satın almasına izin vermemeli. Her şey bir yana bu durum, Premier Lig’in ismini olumsuz etkileyecektir.

Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından imajı sarsılan Salman, uluslararası sporu bunu düzeltmek için kullanmak istiyor. Birçok uluslararası hukuk kanalı, buna CIA ve Birleşmiş Milletler de dahil, Salman’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini verdiğini belirtiyor.

Premier Lig yönetiminden ve İngiliz yetkililerden Newcastle United’ın Salman’a satışını engellemek için ellerinden geleni yapmalarını ve Salman’ı İngiliz futbolundan uzak tutmalarını rica ediyorum.”

My statement urging @premierleague to intervene to stop the takeover of @NUFC and keep MBS away from sports in the UK. Doing otherwise, will greatly stain the reputation of The Premiere League and the UK. #nufctakover #NUFC #JusticeForJamal pic.twitter.com/ZXfxY04Dsj

— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) April 24, 2020