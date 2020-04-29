Marca, Avrupa futbolunun yıldız adayı beş stoperi seçti! Milli yıldız da listede

İspanya’nın ünlü gazetesi Marca, Avrupa futboluna gelecekte damga vurması beklenen beş merkez savunma oyuncusunu seçti. Beş oyunculuk seçmede istatistiklerden faydalanan Marca, milli futbolcu Ozan Kabak’ı da listesine dahil etti.

Listede Ozan Kabak’ın yanı sıra RB Leipzig’in 21 yaşındaki yıldız savunmacısı Dayot Upamecano, Real Sociedad’dan 23 yaşındaki stoper Robin Le Normand, Lille forması giyen 22 yaşındaki Gabriel Magalhaes ve Villarreal’den 23 yaşındaki Pau Torres yer aldı.

Schalke 04 forması giyen genç oyuncumuzun pas istatistikleri dışında, top kapma, top çalma, uzaklaştırma ve hava topu kazanma istatistiklerinin hepsinde Gerard Pique’den daha iyi olduğunun altı çizildi. Araştırmada Marca’nın başvurduğu istatistik sağlayıcısı, bu sezon oldukça etkili bir performans çizen Pique’nin istatistiklerine yalnızca Juventus’tan Matthijs de Ligt ve Ozan Kabak’ın yaklaştığına değindi.

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Robin Le Normand’ın Clement Lenglet’nin, Pau Torres’in ise Sergio Ramos’un rakamlarına yaklaştığı vurgulandı. Yaz transfer döneminde Upamecano’nun ismi sıklıkla Arsenal ile anılırken gelecek transfer döneminde Fransız oyuncunun Avrupa devlerinden birine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.