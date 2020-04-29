Liverpool korkusu! İngiliz polisi uyardı

İngiltere Premier Lig’de 1990 yılından bu yana ilk kez şampiyon olmak için gün sayan Liverpool’un hayalleri, corona virüsü salgını sonrası ertelenmişti. Şampiyonluğa iki galibiyet uzakta olan Liverpool, liglerin yeniden başlaması için bekleyişe geçmişti.

İngiliz polisi, liglerin yeniden başlatılmasının ardından Liverpool taraftarlarının sosyal mesafe kuralını bozmasından endişe edildiği uyarısında bulundu. Lig şampiyonluğuna sadece 2 galibiyet uzaklıkta olan Merseyside ekibi, 30 yıl sonra Jürgen Klopp önderliğinde ilk kez Premier Lig’de zafer yaşayacak.

Ve Anfield Road dahil olmak üzere Liverpool sokaklarında kutlama yapacak olanların, sosyal mesafe kurallarını ihlal edebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduktan sonra yaklaşık 750 bin Liverpool taraftarı sokaklardaki kutlamalara katılmıştı.

Merseyside polisi, Premier Lig yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonucunda, yaşanması muhtemel senaryolar üzerinde durdu ve taraftarların evlerinden çıkmadan nasıl kutlama yapabileceği konusunda planlar yapılıyor.

Yıllardır şampiyonluğa bu kadar yakın olmayan Liverpool, her şeye rağmen 20 kulübün alacağı ortak karara uyum sağlanacağını açıkladı.

Ancak şampiyon ilan edilmeleri halinde taraftarların stat ve sokaklarda toplanmamasını sağlayacak önlemler alınabileceğine inanılıyor.