La Liga Başkanı: ‘Futbol, fabrika işlerinden daha tehlikeli değil’

La Liga Başkanı Javier Tebas, Belçika, Hollanda ve Fransa’da liglerin iptal edilmesine rağmen İspanya’da sezonun tamamlanmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Başbakan Pedro Sanchez, tüm profesyonel sporcuların 4 Mayıs’tan sonra en kısa zamanda antrenmanlara geri dönebileceğini açıklamasının ardından gözler La Liga’ya çevrildi.

Sanchez’in açıkladığı 4 aşamalı planın ilk adımında antrenmanlara geri dönüş, ikinci adımda antrenman tesislerinde tam kapasite çalışılması, üçüncü adımda 400’den az katılımcının olduğu açık hava etkinlikleri ve son olarak da normal standartlara geçiş var.

Hükümet La Liga’nın devam etmesine olan inancını açıkladıktan sonra konuşan La Liga Başkanı Javier Tebas, Fransa ve Hollanda’nın ligleri iptal etmesinin akıllıca bir karar olmadığını dile getirdi.

“KONTROLLÜ ŞEKİLDE BAŞLATILMAZSA…”

Tebas yaptığı açıklamada, “Futbol maçlarının seyircisiz bir şekilde oynatılmasının, açık denizde bir balıkçı teknesinde olmaktan ya da fabrika işlerinden daha fazla tehlikeli olacağını düşünmüyorum. Önemli sektörler güvenli ve kontrollü bir şekilde yeniden başlatılmazlarsa ortadan kaybolabilirler. Profesyonel futbolda da böyle bir sonuç çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Maçların yeniden başlatılmasının ekonomik olarak çok önemli olduğunu dile getiren Tebas, “Diğer ülkelerde takımlar antrenmanlara başladı. Uygulanması gereken yöntem budur. İspanya’daki futbol sektörü yeniden başlatılması kritik önem taşıyan bir sektördür. Maçları yeniden başlatmaya odaklanmamız lazım” dedi.

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