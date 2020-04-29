Javier Saviola: ‘Messi ile oynamak kolay gözükebilir ama değil…’

Kariyerinde bir dönem Barcelona forması da giyen eski yıldız futbolcu Javier Saviola, Inter’in golcüsü Lautaro Martinez’in Barcelona’ya transfer olacağı yönündeki söylentiler üzerine açıklamalarda bulundu.

Trannsfer söylentileri için konuşan Saviola, “Lautaro Martinez, Barcelona için iyi bir transfer olur. Etrafında Messi ve Suarez gibi oyuncular olacak ama onlarla oynamanın kolay olduğunu söyleyemem” dedi.

‘Kolay gözükebilir ama değil…’

38 yaşındaki Saviola, “Paulo Dybala, Messi ile konuşmanın zor olduğunu söylemişti. Messi ile oynayabilmek için onun hızına yetişmeniz ve çok yüksek konsantrasyonla mücadele etmeniz gerekir. Bu kolay gözükebilir ama değil” ifadelerini kullandı.

Inter forması giyen Lautaro Martinez, bu sezon takımı ile 31 resmi maça çıktı. Romelu Lukaku ile durdurulması güç bir ikili oluşturan Arjantinli futbolcu bu maçlarda takımına 16 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.