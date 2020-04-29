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Japonya Başbakanı Shinzo Abe: Olimpiyatları düzenlemek imkansız!

Japonya Başbakanı Shinzo Abe pandemi nedeniyle Tokyo'da yapılması planlanan 2020 Olimpiyatları'nın gerçekleşmesinin imkansız olduğunu belirtti.

SKOR DIŞ HABER
18:05 -
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Japonya Başbakanı Shinzo Abe: Olimpiyatları düzenlemek imkansız!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle 2021’e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, salgının tüm dünyada kontrol altına alınmadığı sürece oyunların yapılmasının imkansız olduğunu belirtti.

‘HERKESİN GÜVENDE OLMASI GEREKİR’

2020 Olimpiyat Oyunları için 13 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirten Abe, “Olimpiyatlar ve paralimpik olimpiyatlar her şeyiyle tamamen eksiksiz olarak düzenlenmeli. Organizasyona katılan tüm sporcular ve dünyanın çeşitli ülkelerinden seyirci olarak gelen herkesin güvende olması gerekir. Pandemi devam ederken bu imkansız. Salgın sebebiyle şu andaki şartlarda Olimpiyat oyunlarını gerçekleştirmek imkansız. Olimpiyatlar, dünyadaki tüm ülkeler salgını atlattığı zaman gerçekleştirilmeli” ifadelerini kullandı.

2020 olimpiyatları Corona Japonya Shinzo Abe
Son güncelleme: 18:10 29.04.2020