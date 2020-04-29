İspanya’da profesyonel sporcular bireysel antrenmanlara başlayacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, profesyonel sporcuların 4 Mayıs’tan itibaren tesislerde bireysel antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı. Haziran ayının sonunda sosyal karantina ve sokağa çıkma yasaklarını oldukça gevşetmeyi düşünen ve ülkeye normale döndürmeyi planlayan İspanya’nın kademeli olarak izinler vermesi bekleniyor.

4 Mayıs’ta kulüp tesislerinde antrenmanlara bireysel olarak başlayacak olan profesyonel sporcular, bir sonraki hafta 11 Mayıs’tan sonra küçük gruplar halinde tesislerde çalışmalarını sürdürebilecek.

Ülkede sağlık bakanlığı bunu sağlamak için denetlemelerini sürdürecek ve 4 Mayıs’tan sonra da sporcular ve tesisler belirli aralıklarla denetlenecek. İspanya ekonomisinde önemli bir payı olan spor turizminin yeniden canlanabilmesi için ve özellikle La Liga’nın yeniden başlaması için haziran ayının sonu bekleniyor.

İLGİLİ HABER Fransa`da Ligue 1 ve Ligue 2 iptal edildi!

La Liga Başkanı Javier Tebas, “İspanya’da futbol ekonomi için önemli pistonlardan biri ve bunun yeniden harekete geçmesi lazım. Maçların kapalı kapılar ardında oynanmasının nasıl bir risk taşıdığını anlamıyorum” ifadelerini kullanmıştı. La Liga mart ayından beri oynanamazken ABD’den sonra en çok vakanın görüldüğü İspanya’da toplam 232 bin 128 kişide corona virüsü tespit edildi. Şu ana kadar 23 bin 822 kişi ise corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.