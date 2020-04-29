Hayal kırıklığının adı; Neymar! 3 yılda 80 maça 111 milyon euro…

Dünyanın en pahalı transferini gerçekleştirerek Neymar’ı 222 milyon euro’ya kadrosuna katan Paris Saint Germain, aradan geçen 3 yılda kocaman bir hayal kırılığı elde etmiş oldu.

Paris Saint Germain’de sık sık sakatlıklar yaşayan Brezilyalı futbolcu, son olarak corona virüsü salgınının ortaya çıkmasıyla birçok meslektaşı gibi yine sahalardan uzak kaldı.

2017’de ‘Neymar Operasyonu’ adı altında transfer edilen Brezilyalı yıldız, takıma katıldığı günden beri oynanan 155 maçtan sadece 80’inde sahada yer aldı. Toplamda maça çıkma oranı sadece yüzde 51 olan Neymar, sezon başına ortalama 26 maçta görev almış oldu.

Yıldız futbolcuyu Barcelona’dan transfer etmek için 222 milyon euro’luk serbest kalma maddesini ödeyen Paris Saint Germain, 28 yaşındaki futbolcuya ise yıllık 37 milyon euro maaş veriyor.

Maç başına 1 milyon 400 bin euro ödenen Neymar’a, oynadığı 80 maçta toplam 111 milyon euro maaş ödenmiş oldu.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Sakatlıklar nedeniyle de uzun süre sahalardan uzak kalan Neymar, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Real Madrid ve Manchester United maçlarını kaçırmıştı.

2018 Dünya Kupası öncesi sakatlanan ve futbol hayatı neredeyse bitme noktasına gelen Neymar, 100 gün futboldan uzak kaldı ve 2017-18 sezonunda 56 maçtan sadece 30’unda forma giyebildi.

Neymar, Haziran 2019’da ayak bileği kırılınca bu sezonun başlangıcını da kaçırdı. Ekim ayında sahalara dönse de sakatlığı tekrarlayan Neymar, 2019-20 sezonunda oynanan 44 maçın 20’sinde süre aldı.