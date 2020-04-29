Eski milli atlet Gülcan Mıngır’ın doping yaptığı sekiz sene sonra tespit edildi!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Londra 2012’de alınan kan ve idrar örnekleri üzerinde geçtiğimiz yıl rutin tekrar testler sonucunda milli atlet Gülcan Mıngır'ın örneğinin pozitif çıktığını ilan etti.

İtiraz sürecinin de tamamlanmasıyla kararı resmiyete dönüştüren IOC, Mıngır'ın Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 3000 metre su engellide elde ettiği 9:47.35'lik derecesinin ve 27'inciliğinin iptal edildiğini duyurdu. Gülcan Mıngır, 2013'te atletizmi bırakmıştı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, kararın kendilerine ulaştığını ve gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi. TAF’ın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamasında Çintimar, “Dopinge sıfır tolerans diyerek 2014'te başlattığımız mücadelemiz eksiksiz bir şekilde sürse de, zaman zaman eski dosyalardan negatif sonuçlar geliyor. Bu örnek de bize gösteriyor ki, dopingle bir yere varılamaz. Aradan sekiz yıl da geçse, eninde sonunda yakalanırsınız. Çocuklarımıza yıllardır anlattığımız gibi” ifadelerini kullandı.