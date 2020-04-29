Çarpıcı araştırma! Corona sporcuları daha fazla etkileyebilir!

Dünyayı durma noktasına getiren ve 3 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsünün, sporcuların kariyerlerini de bitirebileceği ortaya açıktı. Yapılan araştırmalarda, virüsün sporcularda bırakacağı hasarın çok ağır olabileceği öğrenildi.

Almanya ve İtalya’da yapılan çalışmalar sonucunda, futbolcular ve diğer sporcuların, corona virüs tarafından enfekte olmaları halinde akciğer sorunu yaşayabilecekleri belirtilirken, liglerin yeniden başlatılması tartışmalarının yaşandığı şu günlerde kafalarda soru işaretleri oluştu.

İtalyan immünologlar ve Berlin, Roma ve Verona’daki enstitülerde çalışmalar yapan akciğer uzmanları, yorucu antrenmanlar yapan elit sporcuların virüs parçacıklarını daha kolay soluyabileceğini ve virüsün akciğerin alt kısımlarına daha kolay ulaşabileceğini söyledi.

Corona virüsü, kalıcı akciğer hasarına ve pnömoni ile ciddi derecede akut solunum sıkıntısı gibi komplikasyonlara neden olabiliyor.

Hastalık belirtisi göstermeyen birçok sporcunun, yorucu çalışmalar sırasında akciğerlerini enfekte ederek durumlarının daha da kötü olabileceği düşünülüyor.

UEFA ’25 MAYIS’ DİYOR AMA…

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, liglerin yeniden başlama planlarını hazırlamaları için 25 Mayıs tarihini belirlerken Belçika, Hollanda ve Fransa şimdideen iptal kararı aldı. İngiltere, İspanya ve Türkiye gibi ülkelerde ise sezonun tamamlanması için çare aranıyor.

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“ÇOK AĞIR SONUÇLARI OLABİLİR”

Corona virisünün ilk kapsamlı immünolojik modeli konusunda araştırma yapan Paolo Matricardi, Roberto Dal Negro ve Roberto Nisini, özellikle takım sporlarının virüsün dağılımında kritik rol oynayabileceğini söyledi.

“Profesyonel futbolcuların büyük bir kısmı ateş, kuru öksürük ve halsizlikten şikayet etti. Bu şans eseri olan bir durum değil. Corona yorucu çalışmalar sırasında akciğerlerin derin bölgelerine yayılabilir ve çok ağır sonuçları olabilir”

SPORCULAR ARASINDA VİRÜS BULAŞMA RİSKİ

“Takım sporları veya birçok sporcunun yakın temasta olduğu sporlarda, virüs parçacıklarının diğer sporcular tarafından solunması, viral iletimi kolaylaştırma konusunda büyük risk taşıyor.”

“Yorucu egzersizler daha çok salgı tüketilmesine neden olur ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması konusunda corona virüsünün daha fazla yayılmasına katkıda bulunulur.”

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TEMAS SÜRESİ ORTALAMA 1 DAKİKA 28 SANİYE

Danimarka’da Aarhus Üniversitesi’nde yapılan yerel bir çalışmada, saha içindeki bir oyuncunun ortalama 1 dakika 28 saniyede bir temas ortamında bulunduğu ortaya kondu.

Futbolcuların uluslararası sendikası olan FIFPro Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffmann ise yaptığı açıklamada, “Futbol bir temas sporudur ve çok yüksek koruma standartlarının gerekli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.